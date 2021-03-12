الجيش اليمنى يسترد مواقع جديدة من الحوثيين غربى تعز

أكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعادت مواقع جديدة في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية قال المصدر: "المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب، وذلك عقب تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل".وأضاف: "قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي".وتابع: "تم سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".