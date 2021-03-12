الحلفاوى: «فى بيتنا روبوت» فريد من نوعه فى كوميديا الخيال العلمى

أعرب المخرج وليد الحلفاوي عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على نجاح أحدث أعماله الدرامية "فى بيتنا روبوت"، مؤكدًا أنه تحمس جدا للفكرة بمجرد الاتفاق على تفاصيل العمل مع المنتج والفنان هشام جمال.وأضاف "الحلفاوى"، خلال استضافته بـ"الدستور"، أن اختيار فكرة "الروبوت" (الإنسان الآلى) تحديدًا ومناقشتها بشكل جديد من خلال المسلسل، فريدة من نوعها ولم تحدث من قبل بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن الأحداث كلها كانت قائمة على سيناريو وحوار خفيف مليء بمواقف درامية مبنية على المفارقات الكوميدية لا يوجد فيها أى مساحة للتصنع أو الإفيهات المستهلكة.ونفى "الحلفاوي" جملة وتفصيلًا ما نشر حول استعانة الشركة المنتجة للمسلسل بمجموعة من المهندسين من روسيا والمتخصصين في التكنولوجيا الحديثة، لشراء أحدث إنسان آلي "روبوت" في العالم.يذكر أن مسلسل "فى بيتنا روبوت"، حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق حلقاته على قناة CBC والتى استمرت لمدة 20 يومًا، وشارك في بطولته كل من النجوم شيماء سيف، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، ودلال عبد العزيز، وشيرين، بمشاركة نخبة من الفنانين ضيوف شرف منهم ناهد السباعي، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاورى والعمل فكرة هشام جمال، وسيناريو وحوار أحمد المحمدى وأحمد محيي، ومن إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وروزناما.