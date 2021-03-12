جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

أبهرت فرقة "رضا" للفنون الشعبية، جمهور بورسعيد فى أولى حفلاته علي مسرح المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، التى قدمت أمس الخميس ضمن فعاليات احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلقت فعالياتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يوم الخميس الماضي 4 مارس الجاري.وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، شاركت فرقة رضا في الحفل بباقة من أشهر استعراضاتها الفنية، يدعمها ديكور مبهر وشاشات عرض عملاقة تزينت بشعار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، مما أضاف المزيد من الجمال والبهجة على الحفل، وقدم الجمهور الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على هذه الحفلات وإطلاق هذا الحراك الفني.وحضر الحفل المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، واللواء سيد سايب مساعد محافظ بورسعيد، واللواء محمد إبراهيم مستشار محافظ بورسعيد، والمخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، وعدد رجال الصحافة والإعلام، ومن المقرر أن تقدم الفرقة حفلتها الثانية اليوم الجمعة والثالثة غدا السبت، أيضا بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد.وقدمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة، استعراض "الداحية، الأقصر بلدنا، الإسكندراني، ألعاب بنات شعبية، الحجالة، العصايا، رنة الخلخال، الأغاني، البحر بيضحك ليه، سماح النوبة، موشح غريب الدار، التنورة، النوبة"، مشرف فني وليد طموم وإيناس عبد العزيز ومحمد الفرماوي، تدريب مها توفيق ومحمد زينهم وعصام المصري وأحمد فاروق ومنى فاروق ودعاء سلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا المستجد والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.