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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد ارتفاع المصابين بكورونا.. مسح شامل لأهالى قريتين بإدفو (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:09 ص
مسح شامل لأهالى قريتين
مسح شامل لأهالى قريتين بإدفو
أسوان_إسراء توفيق
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أجرت فرق الطب الوقائى بالإدارات الصحية بمركز إدفو شرق، وغرب، التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتنسيق مع المجتمع المدني، عملية المسح الشامل للأهالي بقريتي الغنيمية والبحيرة التابعين لمركز ومدينة إدفو، للكشف على الأهالي وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة  الحالات المصابة بالفيروس والمشتبه بهم أيضًا داخل هذه القرى.

ويأتي ذلك في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور أيهاب حنفي وكيل الوزارة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإطمئنان على صحة الأهالي الموجودة بالقريتين، وعزل الحالات المصابة منهم.

وجاء ذلك بحضور كلًا من: الدكتور عبد الغفار الضيفي، مدير أدارة إدفو شرق الصحية، والتابعين لإدارة إدفو غرب الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات الدكتور الدكتور أيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، ومتابعة الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بصحة أسوان.

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