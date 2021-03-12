معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

ينطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة٬ بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ فعاليات معرض لبيع الكتب المستعملة٬ والكتب الزائدة عن حاجة المكتبة٬ بأسعار رمزية لجمهور المكتبة.في سياق متصل تعقد بقاعة الندوات بالمكتبة٬ في الثالثة من بعد عصر نفس اليوم٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "هي قوية... 30 امرأة تكشف عن أسرار القوة في حياتها" من تأليف الكاتبة سارة جمال.هذا ويناقش الكتاب كلا من: الكاتبة الصحفية مني رجب٬ والدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية.يضم الكتاب مجموعة من الحوارات الصحفية التي أجرتها المؤلفة مع بطلات الكتاب، ونشرت على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون خلال فترة سنة ونصف وهى المدة التى استغرقتها فى إعداد الكتاب، وتوضح الكاتبة أن لكل بطلة من بطلات هذا الكتاب حكاية استثنائية جعلتها قوية.هذا وتأتي مناقشة الكتاب٬ ضمن فعاليات المكتبة باحتفالات اليوم العالمي للمرأة٬ والذي يوافق الثامن من شهر مارس٬ بينما اختير يوم السادس عشر من نفس الشهر يوم المرأة المصرية٬ كما أن شهر مارس أيضا يشهد يوم الاحتفال بعيد الأم في الحادي والعشرين من نفس الشهر.