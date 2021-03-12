رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:01 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
نضال ممدوح
طباعة
ينطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة٬ بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ فعاليات معرض لبيع الكتب المستعملة٬ والكتب الزائدة عن حاجة المكتبة٬ بأسعار رمزية لجمهور المكتبة.

في سياق متصل تعقد بقاعة الندوات بالمكتبة٬ في الثالثة من بعد عصر نفس اليوم٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "هي قوية... 30 امرأة تكشف عن أسرار القوة في حياتها" من تأليف الكاتبة سارة جمال.

هذا ويناقش الكتاب كلا من: الكاتبة الصحفية مني رجب٬ والدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية.

يضم الكتاب مجموعة من الحوارات الصحفية التي أجرتها المؤلفة مع بطلات الكتاب، ونشرت على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون خلال فترة سنة ونصف وهى المدة التى استغرقتها فى إعداد الكتاب، وتوضح الكاتبة أن لكل بطلة من بطلات هذا الكتاب حكاية استثنائية جعلتها قوية.

هذا وتأتي مناقشة الكتاب٬ ضمن فعاليات المكتبة باحتفالات اليوم العالمي للمرأة٬ والذي يوافق الثامن من شهر مارس٬ بينما اختير يوم السادس عشر من نفس الشهر يوم المرأة المصرية٬ كما أن شهر مارس أيضا يشهد يوم الاحتفال بعيد الأم في الحادي والعشرين من نفس الشهر.

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأردن.. توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود كورونا

روما يضع قدمًا فى ربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار

يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

فوز فياريال على دينامو كييف 2 - صفر

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب