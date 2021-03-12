اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة٬ فعاليات ورشة بعنوان "الكتابة الإبداعية للأطفال.. فنون ابتكارية"٬ والتي يقيمها مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، ويقدمها الكاتب والشاعر خالد دياب، وتستمر حتى يوم 20 مارس الجاري.وتتضمن الورشة: ألعاب ابتكارية، تعارف واكتشاف فني، قراءة حرة لنصوص فنية، كتابات إبداعية، كما تتضمن الورشة تعلم أساسيات الكتابة الإبداعية٬ وتخوض في تجربة الكتابة في أدب الأطفال خطوة بخطوة٬ من أول فكرة العمل ومناقشته وكيفية معالجته٬ مرورا بالتعرف على الشخصيات وتقسيمها لشخصيات ثانوية٬ وشخصيات رئيسية٬ والتعريف بمعنى الزمن الكتابي والمكان وأهميته في العملية الإبداعية.كما تتطرق الورشة إلى أهمية الكتابة في مساعدة الأطفال على النجاح الدراسي والمهني، علاوة على ذلك كيف يمكن أن تكون الكتابة الإبداعية منفذًا علاجيًا مهمًا للأطفال، لتخيل عوالم جديدة والتعبير عن مشاعرهم.وتهدف الورشة إلى تشجيع الأطفال للتعبيرعن إبداعاتهم، وتنشيط الطاقة الإيجابية لدى الأطفال، وتعليم أسس ومبادئ الكتابة الإبداعية، كما تساعد الأطفال المشاركين٬ على تحسين مهاراتهم في الكتابة الإبداعية من خلال دعم الإبداع، ولعب ألعاب الكلمات، وإثارة خيالهم بمطالبات كتابية ذكية.