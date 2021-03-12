اليوم.. ندوة «موازين الطاقة» بمكتبة المستقبل العامة

تعقد بمكتبة المستقبل العامة٬ في مقرها الكائن بجسر السويس٬ في الثالثة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ ندوة مفتوحة بعنوان "موازين الطاقة" والتي تقدمها د. رباب الششتاوي. خبيرة علوم الطاقة وعلوم ما وارء الطبيعة.وتتطرق الندوة إلى كيف أنه في أعماق كل منا طاقات مختلفة فكلامنا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهى بذلك ترسم وتسجل حركتنا فى الكون، ويخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كى يتمكن البعض من رؤيتها، وهي ما تعرف بالهالات.وتختلف ألوان الهالات وفقًا للشخص، فالصالحون العارفون بالله هالتهم بيضاء أصحاب الحق والعلم يغلب على هالتهم اللون الأصفر والمجرمون هالتهم زرقاء، والأطفال خضراء وعند الغضب تأخذ الهالة اللون الأحمر، كما أن هالة البؤساء رمادية، ولذلك فأعمال كل منا طاقات مختلفة بدرجات متفاوتة سلبية كانت أم إيجابية وهو مزيج خير وشر بنسب متفاوتة من الحسنات والسيئات، أو من الطاقات الإيجابية والسلبية.