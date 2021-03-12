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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إبراهيم داوود: عفيفى مطر استفاد من الشعر فى إصابة الهدف

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:34 ص
إبراهيم داوود
إبراهيم داوود
خالد حماج
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تحدث الكاتب الصحفي والشاعر إبراهيم داوود عن شعر ونثر عفيفي مطر، لافتًا إلى أن "قصيدته كانت تبدو مغلقة، لأنه كان يسعى لإعادة إحياء مفردات فى اللغة لفظتها اللغة الاستهلاكية.

وأضاف "داوود"، عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس يوك": "كان يجرب إيقاعات تبدو غير متسقة مع الإيقاع الذى فرضته الحضارة الحديثة على الشعراء، كان يرى أن الخيال الشعرى يقوم على حركتى هدم وبناء فى وقت واحد، كان يريد إزاحة التواطؤ والتوافق الضمنى بين الشاعر وبين المعتاد والعرفى، حتى يتمكن الخيال من رؤية الطبيعة والأفكار فى جو من البراءة، ثم إعادة الصياغة وتكوين العلاقات المفاجئة المدهشة فى كيان جديد، هو القصيدة".

واستطرد صاحب "طبعا أحباب": "عفيفى الناثر استفاد من عفيفى الشاعر فى إصابة الهدف، ولكن من أقصر طريق، فكتاب أوائل زيارات الدهشة الذى عدت لقراءته أخيرا تحرر فيه مطر من سطوة الشاعر الذى لم تتح له فرصة للارتجال خارج الشعر، استعان بفطرته ليعيد قراءة حياته، الكتاب سفر بين مواقع الطفولة وأوائل الشباب، محطاته هى لحظات الدهشة التى أقلقته وحولت انتباهه وحددت بعض المعالم فى تكوين علاقته بالعالم".

ولفت إلى أن "الأستاذ والصديق عفيفى كتب شعرًا كبيرًا بلغة كبيرة بروح كبيرة، وربما هنا يكمن الاختلاف معه، فهو يرى أن الشاعر بمكانته القديمة مازال قادرًا على القيام بدوره القديم، بينما شعراء الزمن الجديد يرون أن اللغة شفرة بين اثنين، هو يتحدث إلى الأمة وهم يبحثون بالشعر عن أصدقاء، هو عليم بأسرار موضوعه، هم يكتشفون العالم بالكتابة، مطر الذى تجاهلته السلطة وعذبته فى الماضى ولم تلتفت إلى قيمته بعد الثورة، كان صاحب سيرة نقية، أخلص للشعر ولكرامة الشاعر، وتعامل رحمة الله عليه مع السلطة وشعرائها باستعلاء محبب، أضره فى الحياة، ولكنه أنقذه كشاعر".

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