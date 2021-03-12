روما يضع قدمًا فى ربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار

وضع فريق روما الإيطالي، قدما في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه شاختار الأوكراني بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ١٦ للمسابقة القارية.أحرز ثلاثية روما، لورينزو بيليجريني في الدقيقة ٢٢، وستيفان الشعراوي في الدقيقة ٧٣، وجيانلوكا مانشيني في الدقيقة ٧٧.ويكفي روما التعادل أو حتي الخسارة بفارق هدف أو هدفين في لقاء الإياب المقرر إقامته في أوكرانيا يوم الخميس المقبل، لضمان التأهل للدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، فيما يحتاج شاختار لتحقيق الانتصار برباعية نظيفة.