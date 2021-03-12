فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى رحيل العندليب الأسمر

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، احتفالا بذكرى مرور 44 عاما على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات العندليب الأسمر منها ضحك ولعب، لست قلبي، تعالى أقولك، الحلو حياتي، رسالة من تحت الماء، لوكنت يوم أنساك، أعز الناس، جبار، بأمر الحب، يا مالك القلب، صورة، ودويتو حاجة غريبة، وموسيقى فاتت جنبنا.شارك فى الحفل نجوم أوبرا الإسكندرية، مصطفى سعد، يمنى حسن، ياسر سعيد، محمد متولي، محمد الخولي، أمير الرفاعي، أيمن مصطفى،شمس إبراهيم، صولو تشيلو إسلام خميس ودكتور إيهاب عبد الحميد على آلة الكمان.تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شاركت في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية.