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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرناطة الإسبانى يفوز على مولده النرويجى 2-0 فى الدورى الأوروبى

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:31 ص
فريق غرناطة الإسباني
فريق غرناطة الإسباني
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فاز فريق غرناطة الإسباني على ضيفه فريق مولده النرويجي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ١٦ لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هدفي غرناطة، جورج مولينا في الدقيقة ٢٦، وروبيرتو سولدادو في الدقيقة ٧٥، فيما أكمل الفريق النرويجي اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه مارتن إيليجسن في الدقيقة ٧١، ليقترب الفريق الإسباني من بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل، في العاصمة المجرية بودابست، بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا في النرويج.

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