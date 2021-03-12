غرناطة الإسبانى يفوز على مولده النرويجى 2-0 فى الدورى الأوروبى

فاز فريق غرناطة الإسباني على ضيفه فريق مولده النرويجي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ١٦ لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.سجل هدفي غرناطة، جورج مولينا في الدقيقة ٢٦، وروبيرتو سولدادو في الدقيقة ٧٥، فيما أكمل الفريق النرويجي اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه مارتن إيليجسن في الدقيقة ٧١، ليقترب الفريق الإسباني من بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل، في العاصمة المجرية بودابست، بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا في النرويج.