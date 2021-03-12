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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإريانى يتهم منظمات أوروبية بتمويل مؤسسة تابعة للحوثيين فى صنعاء

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:28 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
وكالات
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هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المنظمات الدولية العاملة في اليمن، متهما إياها بتمويل أنشطة مؤسسة إعلامية موالية لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس " دعا الإرياني "بعثة الاتحاد الأروربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" إلى توضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى المؤسسة اليمنية للإعلام المستقل، التابعة لأحد أعضاء جماعة الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل (الزينبيات) الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات".

وأضاف: هذا نموذج للابتزاز الذي يمارسه الحوثيون في مناطق سيطرتهم والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بتمويل أنشطة الحوثيين التحريضية والتخريبية وما يسمى (المجهود الحربي) بدلا من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وتابع: "نطالب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة بمراجعة أدائها وعدم الخضوع لإملاءات وابتزاز الحوثيين، وتنفيذ أنشطتها وفقا للمعايير والأهداف المعلنة وعلى رأسها تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها انقلاب الحوثيين، والإسهام في بناء السلام".

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