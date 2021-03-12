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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يترقب الحصول على الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الشهر الجارى

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:24 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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أعلن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أنه من المرتقب أن تحصل المملكة على الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا في مارس الجاري.

وأكد الوزير المغربي، في تصريح لوكالة «EFE» الإسبانية للأنباء، أن الجهات المختصة المغربية وافقت على استخدام اللقاح الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وأن وزارته حجزت مليون جرعة من المنتج الروسي.

وأضاف أن التوريدات ستكون بدفعتين، الأولى في مارس الجاري، والثانية في أبريل، لكن المواعيد الدقيقة ستعتمد على التزامات روسيا بالتعاقدات مع الدول الأخرى.

يذكر أن حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا انطلقت في المغرب يوم 29 يناير، وتهدف لتطعيم نحو 30 مليون شخص أو 80% من سكان المملكة حتى أواخر يونيو المقبل، مع إعطاء الأولوية للمسنين والكوادر الطبية ورجال الشرطة وبعض الفئات الأخرى الأكثر عرضة للخطر.

ويحتل المغرب المركز الأول في إفريقيا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا، حيث تلقى جرعة واحدة من اللقاح أكثر من 4 ملايين شخص، وتلقى الجرعتين أكثر من 850 ألف شخص.

وحجز المغرب 66 مليون جرعة من اللقاحات، وحصل على 8.5 مليون منها، ويبلغ العدد المتوسط للأشخاص الذين يخضعون للتطعيم 100 ألف يوميًا.

وأكد وزير الصحة، أن الوضع الوبائي في المغرب «مستقر» وموات للتطعيم، حيث تم تسجيل 487 ألفًا و286 إصابة بفيروس كورونا، و8705 حالات وفاة منذ بدء الوباء، وبلغت نسبة الوفيات 1.8%.

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