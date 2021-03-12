روايات ومجموعات شعرية وترجمات جديدة عن العربية للعلوم

طرحت الدار العربية للعلوم ناشرون٬ مجموعة من الإصدرارت الجديدة٬ من بينها رواية للكاتبة سها شعبان بعنوان "مرايا الروح"هي مرايا كل أنثى تعكس روحها، وجمالها، ورومانسيتها، فكيف إذا كانت هذه الروح هي روح الأنثى الكاتبة.ومن أجواء الرواية نقرأ:"تسكننا الروح قبل أن نصيح صيحتنا الأولى، قبل أن تتلقفنا الأيادي وتتقحصنا العيون. تعرفنا الروح ونعرفها. تبث فينا أحلامها قبل أن يقرر الآخرون اسمنا، وحتى قبل أن يستقرأوا شكلنا، ولون عيوننا، وعيوبنا الجسدية أو حتى إعاقتنا؛ فنأتي إلى الحياة مقبلين متلهفين نبحث عن جنة موعودة حدثتنا بها الروح.ولأن الروح رسمت أحلامها قبل الصورة والجسد، ولأن الروح لا تعترف بصور المرايا، ولأنها ترفض التهميش؛ تبقى واجدة تواقة مرهفة تبحث عن مكانتها وعن موقعها.كما صدر عن نفس الدار كتاب جديد بعنوان "سؤال التسامح: مدخل لبناء نسق إنساني حضاري" من تأليف د. محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة. والكتاب ينشر ثقافة التسامح والتعاون والتضامن ووحدة الإنسانية في العالم، وما أحوجنا اليوم إلى إعادة تذكير العالم بهذه الثقافة التي لا يستمر وجودنا من دونها.كما أصدرت الدار النسخة العربية لرواية "عندما تحين الساعة"٬ من تأليف جيفري أرشير٬ وفيها يتابع ما آلت إليه مصائر أبطاله بين عائلتي آل بارينجتون وآل كليفتون عبر شبكة من الأحداث الروائية الصاخبة التي ستكشف عن مفاجأت ونهايات غير متوقعة، لكل من مايسي، وكارين، وبراندت، وسينثيا واتسون، وفي النهاية سنرى هل سيبقى حكيم بشاره رجل الإنقاذ أم أنه سيحتاج إلى من ينقذه؟.وتحت عنوان "علي قيدك" صدرت متوالية قصصية للكاتبة سارة الملحم. ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: بروز ملامح أدب العزلة، هو أهم ما يميز كتابات الشاعرة سارة الملحم في عملها الإبداعي الثاني "على قيدك"، فكانت ضيفة أنيقة على صالون الأدب للمرة الثانية بعد إصدارها الشعري الأول "عشق الحروف"، جاءت إلينا تحمل معها رسائلها، ومذكراتها، وخواطرها؛ لتحط رحالها بين دفتي كتاب، وقد تآلفت معانيه في انسجام لتجعل منه الشاعرة حياة أخرى على الورق.