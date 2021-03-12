رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تلقى عدد قليل من السكان في الإمارات جرعة ثالثة من لقاح كورونا تهدف إلى تحفيز الاستجابة المناعية لديهم ضد الفيروس.

وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم القطاع الصحي في البلاد، إن الأشخاص الذين لم تتطور لديهم أجسام مضادة لمقاومة Covid-19 يمكن أن يأخذوا جرعة ثالثة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وأضافت الحوسني لصحيفة ذا ناشيونال: "بعض الأشخاص تلقوا جرعة ثالثة من لقاح "سينوفارم" لكن العدد ضئيل للغاية مقارنة بأولئك الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية".

ويتوفر اللقاح مجانا في جميع أنحاء البلاد ويتم إعطاؤه بفاصل زمني مدته 28 يوما.

وأشارت الاختبارات في الإمارات إلى أن اللقاح الصيني فعال بنسبة 86 في المائة في منع العدوى، على الرغم من أن الشركة المصنعة قامت بتعديل الرقم إلى 79.34 في المائة بعد أن تلقت المزيد من البيانات.

وتم إعطاء أكثر من 6.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء البلاد من لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"سبوتنيك في" الروسي و"فايرز – بيونتيك" و"أكسفور – أسترازينيكا"، وتمت الموافقة على كل منها للاستخدام المحلي.

موضوعات متعلقة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رسمياً.. قناة الزمالك تُعلن رحيل باتشيكو

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: ثلثا الفرنسيين غير راضين عن إجراءات حكومتهم لمواجهة كورونا

الأردن.. توقيف عريس ووالده بسبب مخالفة قيود كورونا

روما يضع قدمًا فى ربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار

يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب