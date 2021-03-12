اليوم.. افتتاح معرض مواويل بجاليرى بيكاسو للفنان حلمى التونى

يفتتح بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ في الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة٬ المعرض الشخصي للفنان حلمي التوني٬ والذي يقام تحت عنوان "مواويل".أقام حلمي التوني العديد من المعارض الفردية بمعظم الدول العربية٬ من بينها معرض للوحاته ببيروت 1985 معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك. معرض بالمركز القومي للفنون التشكيلية. معرض بعنوان وجوة جميلة زمن جميل.معرض لعب البنات.. وآلهة الإصلاح. معرض على الشاطىء. معرض كان يا مكان. معرض نساء وخيول٬ معرض نساء من مصر ٬ معرض المغنى حياة الروح٬ معرض شبابيك٬ معرض عندما يأتى المساء٬ معرض ليه يا بنفسج٬ معرض للنساء وجوه.ويكشف حلمي التوني عن عالمه الفني، مشيرًا إلي أنه: كانت الفنون الشعبية مصدر إلهام للفنانين كنمط فنى له كيان وأسلوب مميز، ويرجع للفنانين والنقاد فضل الكشف عن معالم هذه الفنون وقيمتها الفنية، حيث شهد فجر الحركة الفنية الحديث محاولات حثيثة لربط الحاضر بالماضى عندما اتجه جيل الرواد أمثال محمود مختار٬ محمد ناجى ومحمود سعيد. إلى التعبير عن طريق الموضوعات الشعبية.فقد اختار "مختار" فتيات الريف مجسدًا نمودجًا نادرًا للمرأة، بينما عبر "ناجى" عن موكب المحمل والألعاب الشعبية كالنقرزان المزمار، التحطيب٬ فى الوقت الذى لجأ فيه محمود سعيد إلى أسلوب قريب فى بساطته من الفن الشعبى.وعنه يقول الشاعر أحمد الشهاوي:حلمى التونى يذهب إلى أسلافه٬ يغير باستفاداته من تراثه٬ يضيف باختلافه٬ يقرأ ماضيه عبر لغة جديدة وألوان تخصه٬ دون أن يتخلى عن أسلوبه الذى امتاز به وعرف.