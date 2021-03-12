الجزائر: 20 إصابة بكورونا النيجيرى والبريطانى

أعلن معهد باستور البحثي الجزائري، تسجيل 13 إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا التي اكتشفت أول مرة في نيجيريا، و7 إصابات جديدة بالسلالة التي اكتشفت في بريطانيا.وأضاف المعهد، أن الحالات الثلاث عشرة سجلت في الجزائر العاصمة، وولايات أخرى بجنوب وشرق البلاد.أما الحالات السبع فقد رصدت في العاصمة وولاية بليدة المجاورة، وبها يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالسلالة البريطانية في الجزائر إلى 15 حالة.وكان جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تسجيل 170 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.وقال «فورار»، في مؤتمره الصحفي اليومي: «إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفًا و851 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3028 حالة وفاة».وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفًا و556 حالة، بعد شفاء 128 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات سجلت بين كبار السن.