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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 464 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 453 أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 487750 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نزولا من 10 أمس، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 8712 حالة.

وتابعت: "تعافى 519 شخصا ليصل مجموع المتعافين إلى 474257 حالة".

وبلغ عدد السكان المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا 4 ملايين و130 ألفا و606 أشخاص، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التطعيم 972 ألفا و79 شخصا.

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