ثنائى العود «غسان ودينا» يعزفان «رحلة سلام».. الليلة

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة، حفل ثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد، بعنوان "رحلة السلام".ويقدمان عملًا جديدًا لآلة العود بعنوان "حياة" تأليف دينا عبد الحميد، كما يقدمان باقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وفيروز، ومحمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الموسيقية التراثية المصرية والسورية.كما تتضمن فقرات الحفل مقطوعات الدويتو الخاصة بالثنائي غسان ودينا من بينها: حوار بالعود، وباقة من أجمل مؤلفات غسان أهمها رقصة: ليالي الشام٬ بيت في حارة٬ زفة العروسة٬ مقطوعة قطار الشرق٬ وحارة الزعفراني.واشتهر الثنائي بعزف تقنية "أصبع ووتر"، وهى طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.يشار إلى أن "دينا عبد الحميد" أول عازفة عود تعزف على عود هي وزوجها الملحن، وعازف العود السوري غسان اليوسف، كونا دويتو وأصبحا أول دويتو عربى يعزف على عود واحد.وأصبح اسم غسان مقرونًا بدينا عبد الحميد عازفة مصر الأولى والزوجة التي ارتبط بها منذ سنة 2006، مسارهما الفني الناجح جعلهما يفكران في تقديم مشروعهما إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونهما أول ثنائي في العالم يعزف على عود واحد.وشاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، ودار الأوبرا المصرية، أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.