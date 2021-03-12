إيطاليا تسجل 25673 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 373 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ارتفاعا من332 في اليوم السابق، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 25673 من 22409 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا إجمالا 101184 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا. كما سجلت حوالي 3.15 مليون إصابة حتى الآن.