محافظ الوادى الجديد يصرف مساعدات لأسر الأطفال الثلاثة ضحايا حادث الغرق

نعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ببالغ الحزن والأسي ضحايا حادث الغرق الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.وقرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسئولية الجنائية، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا.ويهيب المحافظ بالمواطنين الحفاظ على أطفالهم القصر والتوعية بعدم تعريض حياتهم للخطر.