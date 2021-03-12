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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محبى الفنون الجميلة تفتح باب الاشتراك بمعرض الطلائع السنوى

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:47 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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أعلنت جمعية محبى الفنون الجميلة بجاردن سيتي٬ عن فتح باب الإشتراك في الدورة الواحدة والستين لمعرض الطلائع السنوى الدورة للعام الجاري 2021 والذي يقام هذا العام تحت شعار "توازن".

وقال قومسير عام هذه الدورة من المسابقة أحمد الجعفري٬ تنظم جمعية محبي الفنون الجميلة٬ هذه المسابقة سنويا للفنانين الشباب أقل من ثلاثون عاما٬ على مدار 60 دورة متتالية.

وكشف "الجعفري" لــ الدستور عن شروط المسابقة كالتالي:
ــ يتم سحب استمارة المشاركة فى هذه الدورة وتقديم صور الأعمال على أسطوانة مدمجة C. D بجودة عالية طبقا للشروط المدونة فى الاستمارة المرفقة.. ويمكن للمشترك طباعتها من على الفيس بوك مع تسديد رسوم الإشتراك أيضا أثناء ختمها.
- رسوم الاستمارة ولا ترد سواء تم قبول الأعمال أو رفضها من قبل اللجنة.
- يتم ملئ استمارة عضوية جديدة بالجمعية أولا وتسديد قيمة الاشتراك بالجمعية أول مرة.
- أما بالنسبة للأعضاء المنضمين لعضوية الجمعية فى الأعوام السابقة فعليهم تسديد الاشتراكات المستحقة أولا.
- يتم السحب والتسليم من مقر الجمعية ٣ شارع أحمد باشا جاردن سيتى خلف فندق كمبينسكي من جهة الكورنيش ومتفرع من شارع جمال الدين أبو المحاسن من جهة شارع القصر العينى.

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