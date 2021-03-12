افتتاح المؤتمر الحادى عشر لطب أطفال البحيرة (صور)

افتتح المؤتمر الحادي عشر لطب أطفال البحيرة بعنوان «الجديد في طب الأطفال»، والذي تنظمه سنويًا مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة، بالتنسيق مع مستشفيات جامعتي الأزهر والإسكندرية.وشهدت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمدينة الإسكندرية، ونقلت لهم تحيات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والذي يقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الصحية، مؤكدة على أهمية المؤتمر في تبادل الرؤى والخبرات والتواصل بين الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وخاصة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل ما هو جديد في عالم طب الأطفال، وخاصة كل ما يحتاجه الطبيب للتعامل مع مرضاه يوميًا.وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك به عدد كبير من أطباء الأطفال والأخصائيين والاستشاريين بمستشفيات محافظة البحيرة، لمناقشة واستعراض ومعرفة الجديد في علوم طب الأطفال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستمر خلال الفترة من ١١ مارس وحتى ١٣ مارس، وسيتضمن ١٦ محاضرة.وفي ختام الجلسه الافتتاحية تم إهداء درع المؤتمر للواء المحافظ ونائبته، كما تم تكريم الحضور بالمؤتمر.