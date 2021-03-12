توتنهام يفوز على دينامو زغرب 2- صفر فى الدورى الأوروبى

فاز فريق توتنهام الإنجليزي، على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ-١٦ لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.ويعود الفضل في فوز توتنهام إلى مهاجمه وقائده هاري كين الذي سجل هدفي الفريق اللندني في الدقيقتين ٢٤ و٧٠ من زمن اللقاء.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين توتنهام ودينامو زغرب يوم الخميس المقبل في كرواتيا، لحسم هوية الفريق المتأهل للدور ربع النهائي للمسابقة القارية.