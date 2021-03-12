مونشنجلادباخ الألمانى يجدد عقد مدافعه السويسرى إلفيدى

أعلنت إدارة فريق "بوروسيا مونشنجلادباخ" الألماني تمديد عقد مدافع الفريق السويسري نيكو إلفيدي حتى موسم 2024.وذكر موقع "توب ميركاتو"، اليوم، أن إلفيدي قد انضم إلى مونشنجلادباخ في موسم 2015 وشارك في 196 مباراة.ونقل الموقع عن مكاس إيبرل، المدير الرياضي بالنادي، قوله في بيان: "نحن سعداء للغاية لتمديد العقد مع نيكو، لقد كان دائمًا جزءًا مهمًا ومنتظمًا ضمن الفريق وفي رأيي هو أحد أفضل المدافعين في البوندسليجا".