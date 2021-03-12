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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرينة الرئيس الموريتانى تدعو للنهوض بالمرأة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:41 ص
الدكتورة مريم الداه
الدكتورة مريم الداه
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دعت السيدة الموريتانية الأولى الدكتورة مريم الداه، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى النهوض بالمرأة.

وأكدت -في خطاب عبر الفيديو كونفرانس في الملتقى الدولي الذي تنظمه منظمة (الإيسيسكو)- أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد الجهود والسياسات والتدابير من أجل تكريس مفهوم امرأة المستقبل بدل التركيز على مستقبل المرأة، مشيرة إلى أن الرؤية الاستشرافية منشودة ويجب أن تنطلق من المرأة نفسها بكل أبعادها وقدراتها ومواهبها ومنابع إلهامها.

وطالبت بتوسيع هذه المبادرة الحميدة للاحتفاء هذه السنة بالمرأة لتصبح خطة إستراتيجية لخمس سنوات والعمل على رسم أهداف متعددة المدى لبرنامج شامل نعمل جميعا على تحقيقه خلال هذه الفترة الخماسية وتنصهر فيه جهود المؤسسات الدولية مع الهيئات الوطنية وتحشد له القيادات الرسمية والأهلية للدعم والمساندة.

وأضافت أن المرأة كانت دائما مصدرا للإلهام والإبداع والابتكار سواء على المستوى الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعليم النساء يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المجتمعات التي يسود فيها السلام والوئام هي المجتمعات التي راهنت على تعليم المرأة، مشيرة إلى أن الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والسلم الأهلي مرتبط بالمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودورها في الحياة والشأن العام والمسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن أقل من ثلث خريجي تخصصات العلوم والتكنلوجيا من الفتيات، مما ينعكس سلبا على نسبة تمثيل المرأة في مستويات صناعة القرار ورسم السياسات والمساواة الوظيفية وتكافؤ الفرص المهنية.

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