الننى يقود أرسنال للفوز على أولمبياكوس 3-1 بالدورى الأوروبى

قاد اللاعب المصري محمد النني فريقه أرسنال الإنجليزي لتحقيق فوز ثمين على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب كارايسكاكيس في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.سجل ثلاثية أرسنال كل من مارتن أوديجارد في الدقيقة 34 وجابرييل ماجالهاييس في الدقيقة 79، ومحمد النني في الدقيقة 85 بعد دخوله بديلا بثلاث دقائق وأحرز يوسف العربي هدف أولمبياكوس في الدقيقة 58، وشارك اللاعب المصري احمد حسن كوكا مع فريقه أوليمبياكوس في الدقيقة 77 بديلا ليوسف العربي.وبتلك النتيجة يضع أرسنال قدما في دور الثمانية قبل مواجهة العودة بينهما الأسبوع القادم بملعب الإمارات في لندن.