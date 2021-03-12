يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

أعلنت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي أن مدافع الفريق ميريح ديميرال سيغيب لمدة 20 يومًا بسبب إصابة عضلية.ونقل موقع "فوت ميركاتو" نقلًا عن بيان "السيدة العجوز" أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية بسيطة خلال المباراة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.يُذكر أن يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي رغم الفوز على بورتو 3-2 في الأشواط الإضافية، لكن بورتو كان تفوق على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.ويحتل اليوفي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.