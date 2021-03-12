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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لإنتاج لقاح «سبوتنيك V»

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:34 ص
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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دعت روسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدراسة إمكانية إنتاج مشترك للقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأعرب مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر لوكاشيفيتش، عن أمله بأن تقيم الوكالة الأوروبية للأدوية اللقاح الروسي بناء على الاعتبارات العلمية والإنسانية، وليس السياسية.

وأضاف أن روسيا تقترح على جميع أعضاء المجتمع الدولي بدون استثناء وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية، التعاون في محاربة التهديد المشترك، حيث نعتبر التطعيم ضد فيروس كورونا خيرًا للجميع حول العالم».

ودعا الدول المعنية لدراسة إمكانية إطلاق إنتاج اللقاح في منشآتها، بما في ذلك للأسواق الخارجية، مضيفًا أن من شأن ذلك أن يوفر فرص عمل إضافية ويسهم في تطوير الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف في محاربة الوباء وإنقاذ حياة الناس.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت في وقت سابق بدء العمل على فحص اللقاح الروسي للتأكد من تلبيته للمعايير الأوروبية من ناحية الفاعلية والسلامة والجودة.

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