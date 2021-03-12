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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب القوات اللبنانية: لبنان يعيش أسوأ مرحلة فى تاريخه

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:27 ص
سمير جعجع
سمير جعجع
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أعلن حزب القوات اللبنانية أن كتلته النيابية «تكتل الجمهورية القوية» ستقاطع جلسة تشريعية ستنعقد، اليوم الجمعة بمجلس النواب، كونها لا تُحاكي المتطلبات الحقيقية للشعب اللبناني، معتبرًا أن لبنان يعيش أسوأ مرحلة من تاريخه الحديث، وأن السلطة السياسية قد انصرفت عن المصلحة الوطنية العامة باتجاه المصالح الشخصية الضيقة.

وأشار التكتل، في اجتماع عقده الليلة برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى أن الشعب اللبناني يتعرض على يد السلطة الحاكمة لمخاطر محدقة على المستويات المالية والاقتصادية والصحية والأمنية، وأن اللبنانيين أعربوا عن تطلعهم إلى تغيير جذري في الطبقة السياسية الحاكمة وطريقة إدارتها لشئون الدولة منذ انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

وأوضح التكتل أن أسباب مقاطعة الجلسة التشريعية التي ستنعقد غدًا يأتي من بينها عجز السلطة عن تشكيل الحكومة الجديدة طيلة 7 أشهر، وتعمد حكومة تصريف الأعمال الامتناع عن إدارة شئون الدولة، على الرغم من الظروف الاستثنائية على جميع المستويات والتي تشكل خطرًا يتهدد الدولة والشعب.

وقال: «تكتل الجمهورية القوية يتماهى مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبر بكل وضوح ومسئولية عن إيمانه أن الحلول الكبرى للمشاكل الكبرى التي أوصلتنا إليها سياسات هذه السلطة، لا يمكن أن تنتجها إلا سلطة جديدة منبثقة عن انتخابات نيابية مبكرة تستعجل الحلول وتمنع الانهيار المتسارع».

وأضاف التكتل: «مشاكل لبنان لا تُعالج بإقرار قانون من هنا واتخاذ قرار من هناك، بل هي من العمق ما يستوجب أبعد من المعالجات السطحية التي تطرحها السلطة، ونحن مع المطلب الشعبي العارم الذي يرمي إلى بناء الدولة القادرة عبر الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة وليس بالذهاب إلى جلسة نيابية، وإن كان ظاهرها يوحي بإعطاء الشعب بعضًا من حقوقه، الا أنها في جوهرها محاولة يائسة لتثبيت دعائم السلطة الحالية خلافًا للإرادة الشعبية».

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