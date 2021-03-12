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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:58 ص
السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ
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رحب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سوف تستضيفه مصر.

وقام بالتوقيع من جانب حكومة جمهورية مصر العربية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي للمنظمة.

وأكد المتحدث الرسمي مجددًا على التزام مصر في هذا الصدد بالعمل على دعم عمل المنظمة الجديدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك في إطار التزاماتها كدولة المقر للمنظمة، أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام، وهو ما يتجسد في الخطوات المتقدمة والمستمرة التي اتخذت في هذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة، إضافة لالتزامها بتعزيز العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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