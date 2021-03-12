فوز فياريال على دينامو كييف 2 - صفر

حقق فياريال الإسباني انتصارا ثمينا علي مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بمجمع اولمبيكسي الرياضي في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الاوروبي.سجل هدفي فياريال كل من باو توريس، في الدقيقة 30، وراؤول ألبيول في الدقيقة 52.بهذه النتيجة يضع فياريال قدما في دور الثمانية قبل مباراة العودة في اسبانيا الاسبوع المقبل.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الدور، تعادل فريق سلافيا براج التشيكي مع ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما بملعب إدين ارينا.سجل نيكولاي ستانسيو هدف سلافيا براج في الدقيقة السابعة، فيما أحرز فيليب هيلاندير هدف رينجرز في الدقيقة 36.ويقام لقاء العودة بين الفريقين الاسبوع المقبل في ملعب ايبروكس ستاديوم معقل فريق رينجرز الاسكتلندي.