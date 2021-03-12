رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: واشنطن ستثير قضية إبادة الأيجور فى محادثات مع الصين

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:25 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
طباعة
قال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيجور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "موضوع الإبادة الجماعية للمسلمين الأيجور سيكون محور نقاش مع الصينيين مباشرة الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مع نظيريهما الصينيين يومي 18 و19 مارس بعد أول رحلة خارجية لهما إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي شهر فبراير، أعلنت الصين رفضها "الهجمات الافترائية" عن أوضاع المسلمين الأيجور والأقليات الأخرى التي تعيش في منطقة شينجيانج، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.

وقال وزير الخارجية وانج يي متحدثا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه توجد 24 ألف مسجد في المنطقة التي تقع في غرب الصين، "وتبين هذه الحقائق الأساسية أنه لا يوجد هناك ما يسمى إبادة جماعية أو اضطهاد ديني في شينجيانغ".

وكانت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، قالت إنها ترجح ارتكاب الصين "إبادة جماعية" ضد الأيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الغربي.

موضوعات متعلقة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رسمياً.. قناة الزمالك تُعلن رحيل باتشيكو

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

يوفينتوس يعلن غياب مدافعه ديميرال لمدة 20 يومًا للإصابة

فوز فياريال على دينامو كييف 2 - صفر

مونشنجلادباخ الألمانى يجدد عقد مدافعه السويسرى إلفيدى

الننى يقود أرسنال للفوز على أولمبياكوس 3-1 بالدورى الأوروبى

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ثنائى العود «غسان ودينا» يعزفان «رحلة سلام».. الليلة

«البطريق الأسود» رواية عن مأساة اللاجئين السوريين للكاتب العراقى ضياء جبيلى

ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدار الأوبرا

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق