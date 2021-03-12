البيت الأبيض: واشنطن ستثير قضية إبادة الأيجور فى محادثات مع الصين

قال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيجور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "موضوع الإبادة الجماعية للمسلمين الأيجور سيكون محور نقاش مع الصينيين مباشرة الأسبوع المقبل".ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مع نظيريهما الصينيين يومي 18 و19 مارس بعد أول رحلة خارجية لهما إلى اليابان وكوريا الجنوبية.وفي شهر فبراير، أعلنت الصين رفضها "الهجمات الافترائية" عن أوضاع المسلمين الأيجور والأقليات الأخرى التي تعيش في منطقة شينجيانج، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.وقال وزير الخارجية وانج يي متحدثا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه توجد 24 ألف مسجد في المنطقة التي تقع في غرب الصين، "وتبين هذه الحقائق الأساسية أنه لا يوجد هناك ما يسمى إبادة جماعية أو اضطهاد ديني في شينجيانغ".وكانت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، قالت إنها ترجح ارتكاب الصين "إبادة جماعية" ضد الأيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الغربي.