«المريخ» السودانى يقيم معسكرًا تدريبيًا بالقاهرة الشهر الجارى

قرر نادي المريخ السوداني لكرة القدم، إقامة معسكر تدريبي بالقاهرة، خلال الفترة من 20 حتى 30 مارس الجاري، وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق لي كلارك.وعُقدت، جلسة بين رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، والمدير الفني للفريق الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، وتم خلال اللقاء استعراض موقف اللاعبين بدنيًا بعد أن تم إخضاعهم لقياسات بدنية قام بها المعد البدني.وطلب كلارك من رئيس النادي إقامة معسكر بالقاهرة يمتد من 20 حتى 30 مارس الجاري، ووافق رئيس النادي على إقامة المعسكر، الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة فريق النادي الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في الخرطوم الشهر المقبل.ومن المنتظر أن يستقبل النادي خلال المعسكر أدوات تدريب متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول بمستوى لياقة اللاعبين لأعلى المستويات.