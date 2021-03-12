السودان: 187 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 187 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و25 وفاة، فيما تم شفاء 129 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و984 حالة، بينها 1940 وفاة، و23 ألفا و397 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.