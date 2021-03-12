«السيادة السودانى» يؤكد تمسكه بعملية التحول الديمقراطى

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على عزم وجدية حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي بالسودان.وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه، مع الدكتور مامادو تانغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، استعداد السودان الكامل للتعاون مع جامبيا في كافة المجالات بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما.من جهته، أكد المبعوث الخاص للرئيس الجامبي، في تصريح صحفي، دعم بلاده لحكومة الفترة الإنتقالية وللشعب السوداني خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلاده، مشيدا بتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار.واعتبر زيارته للسودان وما تضمنته من لقاءات، بداية جديده لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والمجالات الأخرى.وقال إنه وجد ترحيبا من رئيس مجلس السيادة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.