مصدر أمنى يرد على الخارجية الأمريكية: لا يوجد أى معتقل بالسجون

أكد مصدر أمني، عدم وجود معتقلين بالسجون المصرية، وذلك ردًا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية، مشددًا على أنه لم يتم القبض على أي من أقارب الأمريكي محمد سلطان.وأوضح المصدر أنه لا يتم القبض على أي متهم دون إجراءات قانونية وإذن مسبق من النيابة العامة، حال ارتكاب أعمال إجرامية وفقا للقانون.