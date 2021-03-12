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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمنى يرد على الخارجية الأمريكية: لا يوجد أى معتقل بالسجون

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:32 ص
الداخلية
الداخلية
مريم جبل
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أكد مصدر أمني، عدم وجود معتقلين بالسجون المصرية، وذلك ردًا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية، مشددًا على أنه لم يتم القبض على أي من أقارب الأمريكي محمد سلطان.

وأوضح المصدر أنه لا يتم القبض على أي متهم دون إجراءات قانونية وإذن مسبق من النيابة العامة، حال ارتكاب أعمال إجرامية وفقا للقانون.

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