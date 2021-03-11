محافظ الوادى الجديد يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطوير الفرافرة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماعًا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قرى مركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الرائد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة، وجهاد متولي نائب رئيس المركز.كما تم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني لمسئولي هذه القطاعات وعرض المشكلات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وبنك ناصر والجمعيات الأهلية؛ لحصر المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها بهدف توفير فرص عمل ومصدر دخل لأهالي القرى.وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لخطط التنفيذ بكافة القطاعات والتأكد من دقة البيانات الخاصة بإحتياجات ومطالب كل قرية.