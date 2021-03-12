إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل ''ترلا'' ما بين كمين السباعية بمدينة أدفو أحد مراكز محافظة أسوان واتجاه مدينة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل ''ترلا'' ما بين كمين السباعية بمدينة أدفو أحد مراكز محافظة أسوان، اتجاه مدينة أسوان، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، بينهم شخصان محتجزين داخل احدي السيارات بعد الحادق، وجاري استخراجهم والتوجه بهما الي المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.