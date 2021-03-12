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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن وظائف للسيدات حتى سن 40 عامًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:28 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس بالقناطر الخيرية، وذلك براتب يتراوح من 1500 جنيه، إلى 2000 جنيه، حيث سيتم تحديده بحسب الخبرة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملات خياطة «سنجر»، على ألا يزيد عمر المتقدمة لتلك الوظيفة عن 40 سنة.

وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على على الرقم 42188120، والتواصل مع المدير المسئول دنيا السيد، أو التوجه لمقر الشركة في 12 شارع الأندلس، القناطر الخيرية.

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