مع جهود مكافحتها.. كيف تسلم السمنة أصحابها لكورونا؟

مع مرور أكثر من عام على وجود جائحة كورونا أو ما يعرف بكوفيد-19، استطاع العلماء جمع بعض المعلومات عنه، التي تزداد دقة يوما بعد يوم، على الرغم من كونها إلى الآن لا تعتبر كافية عن هذا الفيروس، وعن السبل القوية لعلاجه.ولكن كان بين أبرز المعلومات التي تم ملاحظتها بشكل كبير من العلماء هو الارتباط بين معدلات السمنة، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وجدوا أن 2.2 مليون من 2.5 مليون حالة وفاة في العالم كانت في دول ذات مستويات عالية من السمنة.فهل للسمنة دورًا فعالًا في زيادة الإصابة بفيروس كورونا.. هذا ما سنجيب عنه في التقرير التالي من خلال مجموعة الدراسات التي أكدها العلماء.الدكتور إبراهيم عبد النبي، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى عين شمس، قال لـ"الدستور" إن بالفعل هناك علاقة وطيدة بين إصابة مرضى السمنة المفرطة والإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنهم أكبر عرضة للوفاة بما يقارب 50% وسط مرضى الفيروس المسبب لـ"كوفيد 19"، وذلك وفقا لأبحاث ودراسات حديثة قام بها علماء بالتعاون بين جامعة «نورث كارولينا»، ومجلس الصحة السعودي والبنك الدولي.لذا أكد إبراهيم عبد النبي، أن السمنة تعد من الأمراض المزمنة والتي تمثل خطرًا على صاحبها بشكل كبير، ويجب التخلص منها سريعًا، وذلك عن طريق تغيير العادات الغذائية غير الصحية واكتساب عادات سليمة فضلا عن ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية باستمرار والحفاظ على رشاقة الجسم.الجدير بالذكر أنه وفقًا لآخر دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر بحالات كوفيد الشديدة بينهم شيئًا واحد مشترك، وهم معاناتهم من زيادة الوزن أو تم تشخيص إصابتهم بالسمنة.ففي خلال هذه الدراسة تم تحليل 148494 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بعدوى كوفيد، من بين هؤلاء، تم نقل 72،491 شخصًا إلى المستشفى، ومن بين المرضى في المستشفى، كان 28.3 في المائة يعانون من زيادة الوزن و50.2 في المائة يعانون من السمنة، وهذا يعني أن 78.5 في المائة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا كانوا إما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.كما تم التأكد كذلك خلال الدراسة أن زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر التي تحتاج التنفس الصناعي، كما أن السمنة عامل خطر لدخول المستشفى والوفاة، خاصة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.بل وأظهرت الدراسات الحديثة أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فقط هم أكثر عرضة للخطر، ففي التحليل الأول من نوعه، والذي نُشر في Obesity Reviews، قام فريق دولي من الباحثين بتجميع البيانات من عشرات الأوراق التي تمت مراجعتها من قبل الأقران على 399 ألف مريض، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والذين أصيبوا بفيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة بنسبة 113% من الأشخاص ذوي الوزن الصحي لدخول المستشفى، و74 % أكثر عرضة لدخول وحدة العناية المركزة، و48% أكثر عرضة للإصابة بالمرض.كما كشفت دراسة جديدة أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أعلى بـ10 مرات في البلدان التي يعاني أكثر من نصف السكان فيها من زيادة الوزن، وصنفت المملكة المتحدة ضمن أسوأ البلدان.ويُظهر التحليل الذي أجراه الاتحاد العالمي للسمنة وجود صلة بين تلك البلدان التي عانت من الوباء بالشكل الذي يعد الأسوأ، وتلك التي تمثل السمنة مشكلة معينة فيها، فجاءت المملكة المتحدة لتحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث معدل السمنة لديها، وقد سجلت ثالث أعلى معدل وفيات كورونا في العالم.أما الاتحاد العالمى للسمنة فيعتقد أنه كان من الممكن تجنب مئات الآلاف من الوفيات إذا بذلت الدول المزيد للحد من السمنة بين سكانها مع تسع حالات وفاة من كل 10 حالات Covid-19 في البلدان التي ترتفع فيها مستويات السمنة.ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة عن أن الدول التي لا تعاني من زيادة معدلات السمنة بين مواطنيها تعاني من ادنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.ففي فيتنام سُجل أدنى معدل وفيات Covid في العالم وثاني أدنى مستويات زيادة الوزن السكاني، في حين أن المملكة المتحدة لديها ثالث أعلى معدل وفيات كورونا، ورابع أعلى معدل للسمنة.الجدير بالذكر أنه دائما ما يحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أمراض السمنة وخطورتها على صحة المواطنين، واكثر من مرة قرر الاستجابة لاستغاثة أحد المواطنين الذين يعانون من أمراض السمنة المفرطة.كما أنه في هذا الشأن انتقد "التوك توك" باعتباره أخد الوسائل التي تعفي المواطنين من بذل بعض المجهود في السير لمسافات قليلة، قائلا: "التوك توك عمل مشكلة في بلدنا، الـ100 متر بقت الناس تركب، الناس تمشي وتمشي، المفروض ماتركبش وسائل المواصلات إلا مثلًا لو المسافة فوق الكيلو طالما الصحة مافيهاش مشكلة".كما سبق وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود نحو 75% من المصريين وزنهم فوق المعدل الطبيعي، وقالت: "تقريبا 11 مليون مواطن لديهم مشكلة صحية تختلف من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض الثلاثة أو الأربعة (سكر وضغط وفيروس سي والسمنة) في إنسان واحد، متسائلة.. "بنعمل في نفسنا كده ليه؟".