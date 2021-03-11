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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» يعقد اجتماعيين لمناقشة استعدادات المدارس للفصل الدراسى الثانى

الخميس 11/مارس/2021 - 11:32 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعيين منفصلين، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، الأول بمكتبه بمديري إدارات التعليم (الثانوي - الإعدادي - الإبتدائي - المزدوج - الزراعي - التجاري)، والثاني بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة بمديري المدارس الثانوية (العام والفني) بإدارة أسوان التعليمية، وبحضور جمال عيسى مدير الإدارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من إعداد الجدول المدرسى، وكذلك توزيع الأنصبة وفق المعدلات، بحيث لايوجد أى معلم داخل أى مدرسة دون جدول، وفى حال رصد أى مخالفة خاصة بهذا الأمر سيتم محاسبة مدير المدرسة.


وأضاف أن لابد أن تقوم المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بأعلى درجات الشدة والحزم، وعلى الزائرة الصحية أو المنسق الطبى (الأفراد الذين تم تدريبهم على المنظومة الطبية) الكشف على الطلاب من خلال مقياس الحرارة للتأكد من سلامة الطلاب وعدم السماح لأي طالب يلاحظ عليه أعراض مرضية بدخول المدرسة.

بعدها تطرق  إلى المنصات الإلكترونية التعليمية، حيث أشار إلى أهمية تفعيل المعلمين للمنصات داخل المدارس وتشجيع الطلاب على الدخول عليها للاستفادة من المادة العلمية المقدمة.

وفيما يخص مجموعات التقوية، أكد "القبيصي" على تفعيل المدارس لهذه المجموعات وفق القواعد والضوابط التي حددتها الوزارة.

وأضاف أنه في حال رصد مسئولي الأمن بالمدارس لأي مشكلة التواصل مع شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الموقف.

وبالنسبة لحضور الطلاب أو غيابهم، فهذا الأمر يرجع لرغبة الطالب وولي أمره، وذلك وفقًا لما أعلنها  الوزير.

وفيما يخص الكتب الدراسية، أكد القبيصي على ضرورة توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني على الطلاب مع أول أيام الدراسة، والمدارس التي لم تتسلم حصتها من الكتب أو لم تتسلم بعض الأصناف، التوجه إلى مخازن الإدارة لتسلم الكتب، والتواصل مع الإدارة التعليمية حال وجود عجز في الكتب.

واختتم القبيصي اجتماع اليوم، بالتأكيد على أهمية استقبال الفصل الدراسي الثاني بمنتهى الحزم والجدية مع الإلتزام التام بالقرارات الوزارية.

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