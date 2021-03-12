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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: تراجع كبير فى أسعار الأسمدة الزراعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:46 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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شهدت أسعار الأسمدة الزراعية «اليوريا» تراجعًا جديدًا بنهاية العام الماضي 2020 لتسجل 3530 جنيهًا للطن خلال ديسمبر الماضي مقابل 4200 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن أسعار أسمدة النترات سجلت ارتفاع طفيف إلى حدود 2881 جنيه خلال ديسمبر 2020 مقابل 2827 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق.

وفيما يخص أسعار المواد الخام والمعادن، شهدت أسعار ألواح زنك تراجع لـ 98 ألف جنيه لكل طن خلال ديسمبر 2020، مقابل 102.9 ألف جنيه للطن خلال ديسمبر 2019، وألواح رصاص من 51.8 ألف جنيه لـ 57 ألف جنيه، وقطاعات الألومونيوم 47 ألف جنيه مقابل 42 ألف جنيه.

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