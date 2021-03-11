أهالي «أولاد الشيخ» بالمنيا يشيعون جثمان العامل المقتول بالسعودية

شيع أهالي قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا والقري المجاورة جثمان عشري محمد حسين العامل الذي قتل في المملكة على أيدي سعودي بسبب الخلاف بينهما على سعر بعض الخضراوات.ووسط حالة من الحزن والغضب الشديد والمطالبة بالقصاص وأخذ حق القتيل وابن شقيقه المصاب والمحتجز حاليا بإحدى المستشفيات بالسعودية، أدى آلاف صلاة الجنازة على جثمان المجني عليه في الخلاء بالمدخل المؤدي للقرية، ونقل الجثمان إلى مقابر الأسرة بالقرية.