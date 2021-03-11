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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ2400 جنيه.. توافر 120 فرصة عمل بشركة ملابس جاهزة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:23 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 120 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بطريق إسكندرية الزراعي، براتب يصل إلى 2400 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 مشرفات جودة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، وألا يقل عمرها عن 22 سنة، وذلك براتب 1500 جنيه.

كما تطلب الشركة 105 عامل (سنجر، أورليه، وأوفر) من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يقل عمره عن 22 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2100 إلى 2400 جنيه.

وتحتاج الشركة 10 عاملات تعبئة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1250 جنيه، وألا يقل عمرها عن 22 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01023338786، والتواصل مع المدير المسئول مدحت ميلاد، أو التوجه لمقر الشركة في 67 طريق مصر إسكندرية الزراعي.

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