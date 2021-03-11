303 ملايين جنيه لتطوير «طوارئ أبو خليفة» لخدمة إقليم القناة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء وتطوير مستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية تكلف 303 مليون جنيه خلال عامين، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تحويل المستشفى إلى صرح طبى يخدم إقليم القناة وسيناء.وأشارت وزارة التخطيط، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى شملت 8 أقسام منها قسم الاستقبال، العيادات، العمليات، المعامل والأشعة، وتبلغ سعة المستشفى 114 سريرًا، كما تتضمن 13 سرير رعاية مركزة، وجرى إنشاء المستشفى بالكامل على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع.