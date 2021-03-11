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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رسمياً.. قناة الزمالك تُعلن رحيل باتشيكو
الخميس 11/مارس/2021 - 11:14 م
باتشيكو
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أعلنت قناة الزمالك، مساء اليوم الخميس، على لسان مقدم برنامج زملكاوي، محمد أبو العلا، توجيه مجلس إدارة ناديها الشكر للمدير الفني البرتغالين باتشيكو.
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