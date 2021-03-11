«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بأحد المستشفيات ببنها

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى المستشفيات ببنها، وذلك براتب يحدد بحسب الخبرة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمستشفى، 6 طبيب مقيم (عظام، باطنة، جراحة)، و2 أخصائيات تمريض(رعاية)، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على بكالوريوس تمريض.كما تطلب المستشفى، 2 ممرضة داخلي، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على معهد فني تمريض.ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون لديه خبرة سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01022211350، والتواصل مع المدير المسئول شوقي عاطف، أو التوجه لمقر المستشفى في بنها، شارع مسجد عمر بن الخطاب.