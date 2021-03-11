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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل أول لقاء إسرائيلي أمريكي حول الملف النووي الإيراني

الخميس 11/مارس/2021 - 11:02 م
النووي
النووي
سارة الشلقاني
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عقد مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اجتماعا مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، وتباحثا حول الملف النووي الإيراني.

وحضر المناقشة ممثلون رفيعو المستوى من الأجهزة العسكرية من تل أبيب وواشنطن، كما تم استعراض مراجعات استخباراتية وتقييمات للأوضاع لكلا الجانبين فيما يتعلق بتحركات إيران، مع التركيز على القضية النووية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

واتفقا بن شبات وسوليفان على مواصلة الحوار بينهما حول هذه القضايا وغيرها، كجزء من الشراكة بين تل أبيب وواشنطن.

ويعد ذلك أول اجتماع لمسئول إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، حول ذلك الملف.

وتعارض إسرائيل القرار الأمريكي بالعودة إلى مفاوضات الملف النووي مع إيران.

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