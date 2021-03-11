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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل سياسي سوداني: زيارة حمدوك إلى القاهرة ترجمة للتعاون بين البلدين

الخميس 11/مارس/2021 - 10:55 م
زيارة حمدوك إلى القاهرة
زيارة حمدوك إلى القاهرة
آية حسني
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قال الباحث السوداني بمركز الخرطوم للدراسات السياسية والاستراتيجية أسامة أبوبكر، إن زيارة رئيس الوزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك إلى القاهرة، تكتسب اهمية كبيرة بالنسبة للبلدين، لافتا إلى أن الزيارة تمثل بدء التطبيق العملي للعلاقات والمصالح بين الدولتين.

واعتبر «أبوبكر» في تصريحات لـ«الدستور»: «حمدوك منذ توليه الحكومة رمى بكل ثقله لدفع العلاقات بين السودان ومصر إلى الأمام، وهو الامر الذي ظهر خلال العامين الأسبقين، والآن يبدو أن هناك تفاهمات بين البلدين اعطت فرصة واسعة لتعميق العلاقات بطريقة تسير على نحو أكثر سرعة».

وأشار المحلل السوداني إلى أن الزيارة تهتم بثلاثا ملفات، أولهما ملف سد النهضة ووصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى نفق مسدود، مردفا:" لاسيما بعد ان رفضت اثيوبيا مقترح السودان بتوسيع دائرة الشركاء في إيجاد حل لتشمل الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية حتى يكونوا فاعلين في دفع المفاوضات للامام".

واعتبر ان أزمة المفاوضات حول سد النهضة جعلت من الضروري لكلا من مصر والسودان أن يجدا أرض صلبة ينطلق منه توافق لرؤى قوية، قائلا: «لذا أتوقع أن تشهد الزيارة لقاء وفد رفيع من كبار المسئولين الممسكين بملف لري السوداني للجلوس من نظرائهم المصريين، لوضع سيناريو مناسب للتعامل مع أثيوبيا في حال اصرارها على الملئ الثاني».

ولفت إلى أن الملف الثاني يتعلق بالتعاون الأمن بين البلدين، كون وجود اتفاقيات عسكرية تمت بين القاهرة والخرطوم، أحدهم متعلق بالدفاع المشترك، مضيفا: «ربما يتم وضع سنياريوهات تفعيل لهذه الاتفاقية، حتى يتم التعاون الامني للتعامل مع ملف سد النهضة».

أما الملف الثالث، أكد الباحث السوداني، أنه يتعلق بالاقتصاد، قائلا: «في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى السودان، تم توقيع على مذكرات اقتصادية تتعلق بمنطقة اقتصادية مصرية في السودان، ومحطات توصيل سكك حديدية تربط مصر بالسودان، فربما تكون الزيارة مكملة لتلك الاتفاقيات».

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